***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.12.2020 17:35
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TEIPF.V
Sözleşme No
0A3B2482001B3168
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/12/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895452
BIST
17:391.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,80
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.455
En Düşük
1.436
17:397,3512
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0870
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:399,0207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0739
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:39444,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,82
|Açılış
|: 444,03
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,54
BIST En Aktif Hisseler17:37
|ARZUM
|24,86
|22.746.129
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,00
|262.681.387
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.656.763
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|NIBAS
|56,00
|31.822.991
|% -9,39
|
|ODAS
|3,84
|566.254.445
|% 0,26
|
|PGSUS
|73,15
|491.153.203
|% 2,81
|
|TURSG
|6,54
|285.193.842
|% -1,80
|
|JANTS
|336,50
|281.357.894
|% 5,85
|
|TMSN
|14,66
|232.623.030
|% 4,05
|
|PEKGY
|2,73
|130.773.992
|% 0,00
|
|TURSG
|6,54
|285.193.842
|% -1,80
|
|IHLGM
|1,26
|31.291.387
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,49
|224.331.698
|% 5,58
|
|OYAKC
|8,51
|134.108.148
|% -1,62
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3512
|% -1,17
|
|Euro
|9,0136
|9,0207
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,9028
|9,9524
|% -0,63
|
|Frank
|8,2725
|8,3224
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% -1,13
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,56
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,64
|