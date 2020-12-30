***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









uya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıHBIJH.VSözleşme No0A3B44C10004F687 0A3B44C10004F688 0A3B44C100050A0B 0A3B44C100050FD8İşlemin Gerçekleşme Tarihi30/12/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895556BIST