***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.12.2020 10:54
uya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
HBIJH.V
Sözleşme No
0A3B44C10004F687 0A3B44C10004F688 0A3B44C100050A0B 0A3B44C100050FD8
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/12/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895556
BIST
13:401.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:407,3477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:409,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0450
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:40443,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,45
|Açılış
|: 443,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TGSAS
|11,56
|114.141.382
|% 9,99
|
|KRONT
|33,50
|31.221.193
|% 9,98
|
|ARZUM
|27,34
|21.868.583
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.158.880
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|13.191.705
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,50
|3.017.798
|% -4,54
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|CELHA
|18,85
|1.171.325
|% -3,97
|
|GUBRF
|82,05
|1.785.371.754
|% 7,33
|
|ASELS
|18,58
|1.768.177.174
|% 3,80
|
|HALKB
|5,67
|1.205.156.677
|% 4,61
|
|GARAN
|10,21
|1.199.156.003
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,74
|976.212.207
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,17
|538.625.005
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.205.156.677
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,74
|976.212.207
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|742.393.737
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,07
|455.902.585
|% 0,33
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3387
|7,3487
|% -0,63
|
|Euro
|8,9941
|9,0112
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9455
|9,9954
|% -0,05
|
|Frank
|8,2805
|8,3304
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,72
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|