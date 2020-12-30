***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.12.2020 15:39
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPIIL.V
Sözleşme No
0A3B44C2000E4993
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/12/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895657
BIST
16:571.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,13
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:577,3672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0282
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:579,0559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:57445,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,78
|Açılış
|: 445,97
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|134.556.048
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.572.083
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.453.238
|% -8,09
|
|OSMEN
|31,00
|3.481.148
|% -7,41
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.714.800
|% -5,48
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,65
|2.967.276.815
|% 9,42
|
|ASELS
|18,41
|2.224.641.129
|% 2,85
|
|GARAN
|10,24
|1.530.045.595
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,45
|1.529.377.932
|% 2,31
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|685.895.864
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.580.780
|% 1,94
|
|ODAS
|3,99
|870.603.668
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,83
|1.131.566.525
|% 3,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3630
|7,3649
|% -0,41
|
|Euro
|9,0414
|9,0482
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9886
|10,0387
|% 0,38
|
|Frank
|8,3075
|8,3575
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% -0,39
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.945
|3.019
|14,18
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|6,86
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,43
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,44
|51,44
|0,21
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 22 artarak (% 1.31 ) 1, 636
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17:06XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 30, 130.00 milyon TL de
-
17:05AVISA
Yüzde 7.08 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 249, 175 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 29, 912.00 milyon TL de
-
16:58UTPYA
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 817 adet işlem