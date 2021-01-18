***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2021 13:06
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KRIQT.V
Sözleşme No
0A3DF0420009A620 0A3DF0420009A621 0A3DF0420009A622 0A3DF0420009A623 0A3DF0420009A624 0A3DF0420009A625 0A3DF0420009AD11 0A3DF0420009AE47 0A3DF0420009B4BD 0A3DF0420009B9B0 0A3DF0420009BA84 0A3DF0420009BBA9 0A3DF0420009BC29 0A3DF0420009BECB 0A3DF0420009BF1D 0A3DF0420009C387 0A3DF0420009C41C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903007
BIST
17:381.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 32,47
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.558
En Düşük
1.509
17:387,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:389,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:38442,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,02
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KONTR
|33,66
|207.284.214
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|19.696.573
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.995.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,85
|58.997.541
|% -6,74
|
|SILVR
|9,41
|31.049.159
|% -6,55
|
|PEGYO
|1,64
|42.997.780
|% -5,95
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,30
|1.492.539.211
|% 1,89
|
|GARAN
|10,09
|1.338.111.679
|% 0,70
|
|SISE
|7,79
|1.066.804.793
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|947.617.581
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,44
|465.633.904
|% 4,35
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|TSKB
|1,88
|534.867.317
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4903
|7,4939
|% 0,47
|
|Euro
|9,0446
|9,0478
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1886
|% 0,36
|
|Frank
|8,3845
|8,4350
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9944
|2,0044
|% 0,61
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 54 artarak (% 1.48 ) 1, 678
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, IHLGM
-
17:49XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 26, 007.00 milyon TL de
-
17:49TMSN
Yüzde 4.96 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 490, 410 adet işlem
-
17:48NATEN
Yüzde 4.92 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 963 adet işlem