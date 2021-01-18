***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıKRIQT.VSözleşme No0A3DF0420009A620 0A3DF0420009A621 0A3DF0420009A622 0A3DF0420009A623 0A3DF0420009A624 0A3DF0420009A625 0A3DF0420009AD11 0A3DF0420009AE47 0A3DF0420009B4BD 0A3DF0420009B9B0 0A3DF0420009BA84 0A3DF0420009BBA9 0A3DF0420009BC29 0A3DF0420009BECB 0A3DF0420009BF1D 0A3DF0420009C387 0A3DF0420009C41Cİşlemin Gerçekleşme Tarihi18/01/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903007BIST