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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

18.01.2021 13:06



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KRIQT.V
Sözleşme No
0A3DF0420009A620 0A3DF0420009A621 0A3DF0420009A622 0A3DF0420009A623 0A3DF0420009A624 0A3DF0420009A625 0A3DF0420009AD11 0A3DF0420009AE47 0A3DF0420009B4BD 0A3DF0420009B9B0 0A3DF0420009BA84 0A3DF0420009BBA9 0A3DF0420009BC29 0A3DF0420009BECB 0A3DF0420009BF1D 0A3DF0420009C387 0A3DF0420009C41C
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903007


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