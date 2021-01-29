***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.01.2021 16:48
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABIKB.V
Sözleşme No
0A3F7D4100163FAC 0A3F7D4100163FAD 0A3F7D4100163FAE 0A3F7D4100163FAF 0A3F7D4100163FB0 0A3F7D4100163FB1 0A3F7D4100163FB2 0A3F7D4100163FB3 0A3F7D4100163FB4 0A3F7D410016411D 0A3F7D4100164128 0A3F7D41001642D4 0A3F7D4100164365
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906181
BIST
16:371.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -15,80
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:377,2883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0459
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:378,8587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0452
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:37438,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,61
|Açılış
|: 438,04
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:37
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|614.867
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.879.749
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.941.011
|% 9,97
|
|KAPLM
|36,28
|7.746.724
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BURVA
|44,90
|20.940.994
|% -8,37
|
|PARSN
|28,66
|200.486.762
|% -8,20
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,90
|2.086.367.816
|% 5,50
|
|GARAN
|9,31
|1.712.356.809
|% -0,85
|
|KOZAL
|116,30
|1.200.674.590
|% -0,94
|
|DOHOL
|3,87
|1.144.114.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,20
|1.111.486.031
|% 4,21
|
|EKGYO
|2,34
|982.184.322
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,87
|1.144.114.322
|% 4,03
|
|KARSN
|5,20
|1.111.486.031
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|345.556.637
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|1.712.356.809
|% -0,85
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2850
|7,2883
|% -0,63
|
|Euro
|8,8513
|8,8587
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,9796
|10,0296
|% -0,62
|
|Frank
|8,1682
|8,2174
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9370
|1,9468
|% -0,64
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|27,91
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,15
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,51
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:52PARSN
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 855, 271 adet işlem
-
16:49BURVA
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 469, 684 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, MGROS
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 67 kaybederek (% -1.26 ) 1, 306
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, ISKPL, VERTU, PSDTC, SNKRN, PKENT, KONTR, FADE, YAPRK, LIDFA