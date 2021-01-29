Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

29.01.2021 16:48



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABIKB.V
Sözleşme No
0A3F7D4100163FAC 0A3F7D4100163FAD 0A3F7D4100163FAE 0A3F7D4100163FAF 0A3F7D4100163FB0 0A3F7D4100163FB1 0A3F7D4100163FB2 0A3F7D4100163FB3 0A3F7D4100163FB4 0A3F7D410016411D 0A3F7D4100164128 0A3F7D41001642D4 0A3F7D4100164365
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/01/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906181


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:371.483
Değişim :  -1,05% |  -15,80
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.498  
En Yüksek
1.496 En Düşük
1.474
BIST En Aktif Hisseler16:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.524,60 21.918.057 % 10,00  
ISKPL 19,48 614.867 % 9,99  
GLBMD 9,04 28.879.749 % 9,98  
YAPRK 112,40 5.571.762 % 9,98  
LIDFA 3,86 39.941.011 % 9,97  
daha fazla
16:37 Alış Satış %  
Dolar 7,2850 7,2883 % -0,63  
Euro 8,8513 8,8587 % -0,51  
Sterlin 9,9796 10,0296 % -0,62  
Frank 8,1682 8,2174 % -0,68  
Riyal 1,9370 1,9468 % -0,64  
daha fazla
16:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 27,91  
Altın Gr. 439 439 4,21  
Cumhuriyet 2.901 2.944 -20,00  
Tam 2.883 2.958 -24,04  
Yarım 1.393 1.431 -11,63  
Çeyrek 699 715 -5,82  
Gümüş.Ons 27,49 27,52 0,93  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,15  
B. Petrol 55,61 55,61 0,51  
Seans Raporu 16:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru