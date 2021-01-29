***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıABIKB.VSözleşme No0A3F7D4100163FAC 0A3F7D4100163FAD 0A3F7D4100163FAE 0A3F7D4100163FAF 0A3F7D4100163FB0 0A3F7D4100163FB1 0A3F7D4100163FB2 0A3F7D4100163FB3 0A3F7D4100163FB4 0A3F7D410016411D 0A3F7D4100164128 0A3F7D41001642D4 0A3F7D4100164365İşlemin Gerçekleşme Tarihi29/01/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906181BIST