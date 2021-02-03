***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.02.2021 15:30
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EDIUA.V
Sözleşme No
0A4030C100141681
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/02/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907212
BIST
16:521.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:527,1658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:528,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
16:52423,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MERKO
|9,02
|149.234.397
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,58
|19.267.708
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|GARAN
|9,97
|1.396.232.782
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,70
|1.099.780.603
|% 1,15
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|576.493.837
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,70
|568.393.246
|% 7,57
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1614
|7,1658
|% -0,51
|
|Euro
|8,6099
|8,6143
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7573
|9,8062
|% -0,53
|
|Frank
|7,9464
|7,9943
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9059
|1,9154
|% -0,44
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|1,88
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,95
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|0,94
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,07
|58,07
|0,27
|
Seans Raporu
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