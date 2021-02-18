***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.02.2021 14:56
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
HBIUH.V - HBIUJ.V
Sözleşme No
0A424D010008962B - 0A424D0100089ACF - 0A424D0100089B3B - 0A424D0100089BE8 - 0A424D010008B741 - 0A424D010008BBB0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/02/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910797
BIST
14:541.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,56
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
14:546,9463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0197
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
14:548,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
14:54398,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 398,48
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler14:52
|DMSAS
|8,36
|37.358.940
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|13.030.765
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.380.839
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|8.916.520
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|UMPAS
|1,91
|578.451
|% -9,05
|
|HALKB
|5,95
|2.998.964.975
|% 3,12
|
|SASA
|48,66
|1.811.407.901
|% 7,46
|
|GARAN
|9,56
|1.115.021.966
|% 0,10
|
|THYAO
|12,56
|1.049.226.077
|% 2,95
|
|KOZAL
|145,00
|1.007.814.452
|% 1,90
|
|HALKB
|5,95
|2.998.964.975
|% 3,12
|
|VAKBN
|4,48
|926.424.591
|% -1,10
|
|ODAS
|4,17
|644.442.228
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,49
|227.717.811
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|680.396.688
|% 2,18
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9430
|6,9459
|% -0,29
|
|Euro
|8,3874
|8,3947
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6445
|9,6929
|% 0,20
|
|Frank
|7,7036
|7,7500
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8444
|1,8537
|% -0,36
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|10,94
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.638
|2.705
|-16,80
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,13
|
|Çeyrek
|640
|654
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,07
|
Seans Raporu
14:52
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Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 020.00 milyon TL de
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