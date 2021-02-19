***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.02.2021 17:53
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SSIAC.V
Sözleşme No
0A4271020022D58B - 0A4271020022D58A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/02/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911102
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59398,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,87
|Açılış
|: 398,70
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|AGHOL
|33,94
|133.551.257
|% 9,63
|
|UFUK
|30,50
|1.234.533
|% 9,32
|
|INVEO
|177,30
|46.059.879
|% 7,45
|
|ENJSA
|13,11
|487.808.835
|% 5,73
|
|ARZUM
|25,54
|105.912.400
|% -5,27
|
|SAFKR
|12,88
|100.013.891
|% -5,22
|
|KFEIN
|32,52
|84.842.378
|% -4,35
|
|ESEN
|37,70
|35.963.029
|% -3,58
|
|SUMAS
|62,00
|240.035
|% -3,13
|
|ENJSA
|13,11
|487.808.835
|% 5,73
|
|ISKPL
|37,70
|271.506.300
|% -1,52
|
|ARDYZ
|62,60
|144.493.312
|% 2,45
|
|DNISI
|19,54
|142.518.753
|% 1,88
|
|AGHOL
|33,94
|133.551.257
|% 9,63
|
|IHLGM
|1,35
|108.290.932
|% -1,46
|
|ENJSA
|13,11
|487.808.835
|% 5,73
|
|AKYHO
|2,21
|36.306.346
|% 0,45
|
|PEKGY
|2,32
|27.839.572
|% -0,85
|
|OYAKC
|8,27
|91.168.830
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9566
|6,9611
|% -0,05
|
|Euro
|8,4429
|8,4497
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7320
|9,7808
|% 0,18
|
|Frank
|7,7473
|7,7940
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8502
|1,8595
|% -0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,69
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,18
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
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17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem