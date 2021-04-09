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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

09.04.2021 12:18



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EDIUM.V
Sözleşme No
0A49548100073E4B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/04/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926022


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Yarım 1.465 1.503 7,73  
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Gümüş Gr. 6,59 6,60 -0,07  
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