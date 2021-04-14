***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıEDIUE.VSözleşme No0A4A08810003FBB3 0A4A0881000409FB 0A4A0881100040E61 0A4088100041573 0A4A088100041DF2 0A4088100042E26 0A4088100043CC4 0A4A088100044927 0A4A088100044B69 0A4A088100045191 0A4A0881000453AFİşlemin Gerçekleşme Tarihi14/04/2021İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927851BIST