***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
14.04.2021 12:12
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EDIUE.V
Sözleşme No
0A4A08810003FBB3 0A4A0881000409FB 0A4A0881100040E61 0A4088100041573 0A4A088100041DF2 0A4088100042E26 0A4088100043CC4 0A4A088100044927 0A4A088100044B69 0A4A088100045191 0A4A0881000453AF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/04/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927851
BIST
12:221.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,16
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.404
En Düşük
1.381
12:228,0637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
12:229,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0549
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
12:22451,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,35
|Açılış
|: 451,56
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
451,32
BIST En Aktif Hisseler12:22
|DITAS
|14,66
|2.970.541
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|647.047.127
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.646.848
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|20.933.777
|% 9,97
|
|ULAS
|4,86
|5.979.934
|% 9,95
|
|BJKAS
|12,16
|73.042.190
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.315.739
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.841.914
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|GARAN
|6,94
|822.767.821
|% 3,58
|
|SASA
|46,54
|647.047.127
|% 9,97
|
|EREGL
|17,06
|559.002.239
|% -0,18
|
|KRDMD
|7,36
|354.178.480
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,16
|264.721.975
|% 1,94
|
|GARAN
|6,94
|822.767.821
|% 3,58
|
|YKBNK
|2,14
|191.945.066
|% 2,88
|
|TSKB
|1,33
|114.981.271
|% 3,10
|
|DOHOL
|3,16
|264.721.975
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,86
|129.933.021
|% 3,91
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0559
|8,0637
|% -0,52
|
|Euro
|9,6327
|9,6422
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,0718
|11,1274
|% -0,38
|
|Frank
|8,7245
|8,7770
|% -0,52
|
|Riyal
|2,1414
|2,1521
|% -0,64
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-1,61
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|-28,00
|
|Tam
|2.983
|3.059
|-35,05
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,95
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|1,02
|