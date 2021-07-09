***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.07.2021 11:15
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TLIEA.V
Sözleşme No
0A56204200041943 - 0A56204200042126 - 0A562042000424E5
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/07/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949937
BIST
11:361.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
11:368,6794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0133
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6760
11:3610,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0363
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
11:36503,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 503,20
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler11:36
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,49
|15.066.413
|% 7,66
|
|AVGYO
|3,20
|16.208.554
|% 6,31
|
|SILVR
|5,94
|20.515.277
|% 5,32
|
|MEDTR
|33,50
|28.829.834
|% 5,15
|
|FADE
|17,47
|3.496.219
|% -9,99
|
|IDEAS
|54,20
|2.922.142
|% -9,97
|
|SNGYO
|3,81
|31.511.969
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,25
|16.102.576
|% -8,62
|
|KATMR
|2,90
|21.641.081
|% -6,75
|
|KRDMD
|7,24
|317.334.455
|% 2,26
|
|GARAN
|8,53
|281.832.706
|% -0,35
|
|EREGL
|17,96
|267.462.658
|% 2,28
|
|THYAO
|13,59
|226.172.292
|% -0,51
|
|KOZAL
|108,70
|155.816.848
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,84
|126.318.180
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,27
|128.669.702
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,24
|317.334.455
|% 2,26
|
|GARAN
|8,53
|281.832.706
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,14
|37.370.021
|% -6,56
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6776
|8,6794
|% -0,15
|
|Euro
|10,2758
|10,2799
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9289
|11,9888
|% -0,24
|
|Frank
|9,4443
|9,5012
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3074
|2,3189
|% -0,19
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,33
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|0,49
|
Seans Raporu
11:36
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11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 5 artarak (% 0.30 ) 1, 484
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11:42BTCIM
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