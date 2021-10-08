***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.10.2021 12:36
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABILL.V
Sözleşme No
0A62EC4100044F3B 0A62EC4100045039 0A62EC4100045868 0A62EC4100045A2D 0A62EC4100045A90 0A62EC4100045B4E 0A62EC4100045B50
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/10/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968563
BIST
12:261.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:268,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:2610,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0394
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:26504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,33
|Açılış
|: 504,01
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:26
|PKENT
|3.520,00
|27.527.937
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.286.402
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,66
|2.903.235
|% 9,02
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ROYAL
|3,50
|348.243
|% 6,06
|
|SEYKM
|14,58
|2.072.008
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.714.876
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|12.089.244
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|529.143.129
|% -0,48
|
|SASA
|27,12
|510.658.416
|% 1,50
|
|THYAO
|14,22
|499.981.546
|% 0,71
|
|GARAN
|9,38
|420.421.087
|% -0,11
|
|EREGL
|16,94
|268.128.535
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,78
|262.878.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|235.601.435
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|529.143.129
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.330.415
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,58
|154.824.895
|% 0,00
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9142
|8,9166
|% 0,47
|
|Euro
|10,3086
|10,3147
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,1075
|12,1682
|% 0,56
|
|Frank
|9,5559
|9,6135
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3722
|2,3841
|% 0,59
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|2,93
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|41,00
|
|Tam
|3.319
|3.403
|0,61
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|0,29
|
|Çeyrek
|805
|823
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,01
|