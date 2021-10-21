***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.10.2021 12:32
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
UDIMC.V
Sözleşme No
0A64C04200048710
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/10/2021
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971663
BIST
15:231.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,37
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:239,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,2134
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:2310,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2393
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:23540,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 12,30
|Açılış
|: 540,34
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HLGYO
|2,62
|37.946.432
|% 9,62
|
|OLMK
|7,57
|7.126.188
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,79
|5.647.527
|% 6,71
|
|ZRGYO
|1,67
|91.054.747
|% 5,03
|
|HUBVC
|10,33
|21.734.640
|% 4,45
|
|FADE
|8,60
|294.165.656
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,10
|133.019.288
|% -9,35
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|MERIT
|27,46
|23.866.711
|% -6,22
|
|TACTR
|24,48
|123.337
|% -5,85
|
|GARAN
|8,96
|2.836.756.409
|% -1,65
|
|FROTO
|188,80
|1.085.735.334
|% 6,79
|
|THYAO
|13,95
|1.024.836.081
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,46
|987.427.210
|% 0,00
|
|SASA
|27,50
|935.978.914
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,46
|987.427.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|653.227.547
|% 1,04
|
|GARAN
|8,96
|2.836.756.409
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,24
|581.460.269
|% -1,13
|
|KRDMD
|7,22
|729.969.269
|% 0,84
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4203
|9,4252
|% 2,32
|
|Euro
|10,9845
|10,9895
|% 2,23
|
|Sterlin
|12,9706
|13,0357
|% 2,17
|
|Frank
|10,2198
|10,2813
|% 2,37
|
|Riyal
|2,5053
|2,5178
|% 2,32
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,74
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,25
|
|Cumhuriyet
|3.559
|3.612
|58,00
|
|Tam
|3.547
|3.638
|66,92
|
|Yarım
|1.714
|1.760
|32,37
|
|Çeyrek
|860
|880
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,12
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,88
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:33DMSAS
Yüzde 8.05 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 843, 142 adet işlem
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15:32DMSAS
Yüzde 7.81 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 837, 073 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 44 artarak (% 0.68 ) 1, 552
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 16, 665.00 milyon TL de
-
15:31AKSA
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 724, 404 adet işlem