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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

08.04.2022 11:35
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TKINL.V
Sözleşme No
0A7C85420006D20B, 0A7C85420006D22B, 0A7C85420006D6A4, 0A7C85420006D6BF
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/04/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017803


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MZHLD 34,12 3.253.719 % 9,99  
CASA 133,30 638.907 % 9,98  
IHAAS 13,79 17.649.565 % 9,97  
EPLAS 19,44 19.837.532 % 9,95  
PAGYO 13,17 16.690.345 % 9,93  
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Riyal 3,9215 3,9412 % 0,14  
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Altın Ons 1.932 1.932 -0,06  
Altın Gr. 915 916 0,57  
Cumhuriyet 6.071 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.193 3,84  
Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,67 24,71 0,10  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,05  
B. Petrol 101 101 0,54  
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