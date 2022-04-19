***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.04.2022 17:31
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TAIAL.V
Sözleşme No
0A7E1202001D780E, 0A7E1202001D78DC, 0A7E1202001D79C2, 0A7E1202001D7AEF, 0A7E1202001D7BBE, 0A7E1202001D7EEB, 0A7E1202001D82ED, 0A7E1202001D86DD, 0A7E1202001D8C23, 0A7E1202001D9041
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/04/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022107
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0191
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0275
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,17
|Açılış
|: 920,21
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6486
|14,6557
|% 0,13
|
|Euro
|15,8085
|15,8215
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,0120
|19,1074
|% 0,12
|
|Frank
|15,3918
|15,4845
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8993
|3,9188
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,19
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-11,17
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,93
|