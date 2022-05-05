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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

05.05.2022 14:00
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLIYR.V
Sözleşme No
0A805242000622EF 0A80524200066CA2 0A80524200066E5B 0A80524200066EE4 0A80524200067031 0A805242000671A0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/05/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026569


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IMASM 18,15 6.217.246 % 10,00  
CRDFA 2,75 27.021.556 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 11.320.021 % 9,97  
ALKIM 24,52 100.771.596 % 9,96  
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Frank 15,1105 15,2015 % 0,19  
Riyal 3,9506 3,9704 % 0,95  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 24,57  
Altın Gr. 909 909 18,80  
Cumhuriyet 6.076 6.168 -6,00  
Tam 6.057 6.208 2,63  
Yarım 2.928 3.003 1,28  
Çeyrek 1.468 1.502 0,63  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 0,11  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,14  
B. Petrol 112 112 1,55  
Seans Raporu 15:21
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