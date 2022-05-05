***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.05.2022 14:00
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLIYR.V
Sözleşme No
0A805242000622EF 0A80524200066CA2 0A80524200066E5B 0A80524200066EE4 0A80524200067031 0A805242000671A0
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/05/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026569
BIST
15:222.487
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 55,97
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
15:2214,8691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1363
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:2215,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0653
|Açılış
|: 15,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:22909,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 18,80
|Açılış
|: 909,38
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
909,63
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IMASM
|18,15
|6.217.246
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.021.556
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.320.021
|% 9,97
|
|ALKIM
|24,52
|100.771.596
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|30.958.102
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,25
|127.278.889
|% -7,08
|
|AKGRT
|3,17
|52.602.872
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.867.513.441
|% 3,01
|
|SISE
|18,55
|1.587.473.245
|% 2,37
|
|EREGL
|33,98
|967.418.038
|% 1,25
|
|TUPRS
|248,20
|949.548.484
|% 5,98
|
|KOZAL
|179,30
|881.745.289
|% 4,12
|
|ODAS
|2,65
|754.610.112
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|389.615.296
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|699.090.226
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|334.888.840
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,01
|825.627.683
|% 1,01
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8646
|14,8672
|% 0,91
|
|Euro
|15,7150
|15,7230
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,3835
|18,4757
|% -0,89
|
|Frank
|15,1105
|15,2015
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9506
|3,9704
|% 0,95
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|24,57
|
|Altın Gr.
|909
|909
|18,80
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|-6,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|2,63
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|1,28
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,55
|