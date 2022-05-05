***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.05.2022 14:04
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SLIVT.V
Sözleşme No
0A805242000630A3 0A805242000630A4 0A805242000630A5 0A805242000630A6 0A805242000630A7 0A805242000630A8 0A805242000630A9
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/05/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026570
BIST
15:362.488
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 57,26
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.489
En Düşük
2.460
15:3614,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1268
|Açılış
|: 14,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
15:3615,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
15:36910,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 20,07
|Açılış
|: 910,65
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
911,10
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:34
|IMASM
|18,15
|6.254.672
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.022.604
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.351.056
|% 9,97
|
|ALKIM
|24,52
|103.603.492
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,44
|31.682.045
|% -7,87
|
|TSPOR
|5,27
|129.756.014
|% -6,73
|
|AKGRT
|3,17
|52.780.427
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,46
|1.900.078.130
|% 2,91
|
|SISE
|18,64
|1.751.041.709
|% 2,87
|
|EREGL
|34,02
|1.000.854.575
|% 1,37
|
|TUPRS
|248,60
|965.501.669
|% 6,15
|
|KRDMD
|15,75
|929.359.788
|% 3,89
|
|ODAS
|2,65
|756.681.601
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|390.577.174
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|709.307.472
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|345.434.539
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,02
|863.429.599
|% 1,12
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|22,65
|
|Altın Gr.
|908
|908
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.076
|6.168
|-6,00
|
|Tam
|6.045
|6.196
|-9,74
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|-4,70
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,70
|
Seans Raporu
15:34
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15:49VKGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 359, 390 adet işlem
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15:48SILVR
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15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 81 artarak (% 2.43 ) 2, 770
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15:47XU100
Endeks 2, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 23, 144.00 milyon TL de
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15:47TIRE
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 735, 172 adet işlem