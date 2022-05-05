***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıSLIVT.VSözleşme No0A805242000630A3 0A805242000630A4 0A805242000630A5 0A805242000630A6 0A805242000630A7 0A805242000630A8 0A805242000630A9İşlemin Gerçekleşme Tarihi05/05/2022İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026570BIST