***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.05.2022 10:58
0A83690100059B3C 0A8369010005A7F4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/05/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032881
BIST
11:322.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,52
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:3216,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0499
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3987
En Düşük
16,3130
11:3217,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0448
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:32979,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,20
|Açılış
|: 979,80
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:30
|RODRG
|17,60
|3.450.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.773.323
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,86
|13.470.961
|% 7,53
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,90
|95.485.227
|% -4,61
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|PENTA
|392,70
|36.463.724
|% -3,04
|
|MEPET
|3,56
|10.403.475
|% -3,00
|
|THYAO
|44,40
|1.229.480.253
|% -0,13
|
|KARSN
|6,58
|915.226.642
|% 2,81
|
|EREGL
|33,42
|848.991.889
|% 3,08
|
|KRDMD
|14,90
|815.642.161
|% 1,71
|
|KOZAL
|192,40
|453.731.223
|% -0,67
|
|KARSN
|6,58
|915.226.642
|% 2,81
|
|DOHOL
|3,83
|315.847.650
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|82.116.791
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|156.658.400
|% 0,77
|
|HALKB
|5,66
|334.444.573
|% 2,35
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3908
|16,3978
|% 0,30
|
|Euro
|17,5975
|17,6191
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6202
|20,7236
|% 0,36
|
|Frank
|17,0335
|17,1361
|% 0,33
|
|Riyal
|4,3571
|4,3790
|% 0,29
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,42
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,38
|
Seans Raporu
11:30
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11:45GEDIK
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 709, 659 adet işlem
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Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 11, 320.00 milyon TL de
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11:42HATEK
Yüzde 7.73 oranında artışla 20.90 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 678 adet işlem
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11:41BAGFS
Yüzde 4.34 oranında artışla 18.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 309 adet işlem