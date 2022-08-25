***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.08.2022 14:53
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPIWB.V
Sözleşme No
0A9011C2001AEDC0, 0A9011C2001AEFCC, 0A9011C2001AF1B4, 0A9011C2001AF4B0, 0A9011C2001AFEBA, 0A9011C2001B0161, 0A9011C2001B0522
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/08/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058314
BIST
14:383.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 79,40
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.145
En Düşük
3.075
14:3818,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:3818,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:381.030,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.029,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:38
|HALKB
|6,49
|1.506.513.624
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|583.317.080
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.539.652
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,92
|364.605.625
|% -6,92
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,10
|16.206.566
|% -4,91
|
|ISCTR
|7,85
|5.584.345.943
|% 4,25
|
|THYAO
|69,90
|4.987.634.376
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,39
|3.198.624.825
|% 5,79
|
|AKBNK
|11,71
|3.024.891.703
|% 5,78
|
|GARAN
|25,00
|2.118.662.523
|% 6,75
|
|ISCTR
|7,85
|5.584.345.943
|% 4,25
|
|YKBNK
|6,39
|3.198.624.825
|% 5,79
|
|EKGYO
|3,86
|1.757.226.911
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,71
|3.024.891.703
|% 5,78
|
|HALKB
|6,49
|1.506.513.624
|% 10,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1544
|18,1625
|% 0,11
|
|Euro
|18,1272
|18,1444
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,4285
|21,5359
|% 0,47
|
|Frank
|18,7709
|18,8840
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8168
|4,8410
|% 0,10
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|14,10
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|67,00
|
|Tam
|6.893
|6.943
|28,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53TUKAS
Yüzde 7.93 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 279, 104 adet işlem
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 81 artarak (% 2.97 ) 3, 424
-
14:52XU100
Endeks 3, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 46, 453.00 milyon TL de
-
14:52TLMAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 969 adet işlem
-
14:50GARAN
Yüzde 6.66 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 599, 156 adet işlem