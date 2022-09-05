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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

05.09.2022 11:39
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
CTICD.V, CTICF.V, CTICG.V, CTIUS.V
Sözleşme No
0A919C410005FFDB 0A919C41000600DF 0A919C410007003D 0A919C410007294F 0A919C4100073C3A 0A919C4100073C3B 0A919C4100073C3C 0A919C4100074593 0A919C4100074ECD 0A919C410007A6BF 0A919C410007AD11 0A919C410007B3AD 0A919C410007CA29 0A919C410007D4FC 0A919C410007D888 0A919C410007FC6C 0A919C4100081E84 0A919C4100082040 0A919C410008431C 0A919C4100085D93 0A919C4100087A70 0A919C4100087A71 0A919C4100088421 0A919C410008927B 0A919C410008927C 0A919C410008A5B8 0A919C410008A665 0A919C410008AFAD 0A919C410008B528 0A919C410008BA01 0A919C410008D46F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/c maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından iptal edilmiştir.
Açıklamalar

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060085


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VKING 6,95 1.962.055 % 9,97  
HKTM 25,70 58.483.930 % 9,92  
SKBNK 4,67 50.259.314 % 9,88  
HLGYO 3,71 201.187.092 % 9,76  
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Sterlin 20,8799 20,9846 % -0,05  
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Riyal 4,8320 4,8562 % 0,11  
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Altın Ons 1.711 1.712 -1,15  
Altın Gr. 1.004 1.004 1,31  
Cumhuriyet 6.729 6.831 -3,00  
Tam 6.761 6.815 50,00  
Yarım 3.294 3.332 25,00  
Çeyrek 1.652 1.665 12,00  
Gümüş.Ons 18,14 18,16 0,09  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,04  
B. Petrol 95,41 95,41 2,39  
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