***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.09.2022 11:39
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
CTICD.V, CTICF.V, CTICG.V, CTIUS.V
Sözleşme No
0A919C410005FFDB 0A919C41000600DF 0A919C410007003D 0A919C410007294F 0A919C4100073C3A 0A919C4100073C3B 0A919C4100073C3C 0A919C4100074593 0A919C4100074ECD 0A919C410007A6BF 0A919C410007AD11 0A919C410007B3AD 0A919C410007CA29 0A919C410007D4FC 0A919C410007D888 0A919C410007FC6C 0A919C4100081E84 0A919C4100082040 0A919C410008431C 0A919C4100085D93 0A919C4100087A70 0A919C4100087A71 0A919C4100088421 0A919C410008927B 0A919C410008927C 0A919C410008A5B8 0A919C410008A665 0A919C410008AFAD 0A919C410008B528 0A919C410008BA01 0A919C410008D46F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/09/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/c maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060085
BIST
11:563.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 79,48
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
11:5618,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:5618,0919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:561.003,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.003,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ICBCT
|7,93
|32.080.550
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.962.055
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.483.930
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|50.259.314
|% 9,88
|
|HLGYO
|3,71
|201.187.092
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.209.509
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,32
|9.255.293
|% -8,43
|
|ULUSE
|132,00
|34.711.366
|% -7,30
|
|MOBTL
|2,30
|101.625.363
|% -5,74
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,55
|3.231.542.428
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|GARAN
|25,16
|1.929.928.307
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|ISCTR
|9,36
|1.568.783.990
|% 5,88
|
|HALKB
|9,76
|1.273.036.390
|% 8,69
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2188
|18,2318
|% 0,17
|
|Euro
|18,0838
|18,0919
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8799
|20,9846
|% -0,05
|
|Frank
|18,4654
|18,5767
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.761
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
11:56
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12:10BRKSN
Yüzde 9.44 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 430 adet işlem
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12:09XU100
Endeks 3, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 47 üstünde . İşlem hacmi 34, 013.00 milyon TL de
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12:09KRDMD
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Yüzde 9.44 oranında artışla 44.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 049, 061 adet işlem
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12:07VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 939, 414 adet işlem