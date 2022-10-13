***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.10.2022 14:43
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ABIAP.V
Sözleşme No
0A96F5810005D54E, 0A96F5810005D444, 0A96F5810005D443
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/10/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071602
BIST
15:353.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,09
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
15:3518,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5979
En Düşük
18,5039
15:3517,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0670
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
15:35991,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,44
|Açılış
|: 991,35
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
988,37
BIST En Aktif Hisseler15:33
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.720.384
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|94.669.893
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|282.611.766
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|114.807.519
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|822.519.169
|% -9,93
|
|RODRG
|28,32
|7.839.247
|% -8,41
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,75
|4.986.432.288
|% 3,11
|
|SASA
|83,25
|1.548.483.140
|% 1,65
|
|PETKM
|14,74
|1.482.887.037
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,02
|1.398.002.360
|% 0,70
|
|ASELS
|31,36
|1.291.006.119
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,18
|748.828.161
|% 0,97
|
|ODAS
|8,32
|1.035.184.255
|% 6,80
|
|HUNER
|6,17
|822.519.169
|% -9,93
|
|DOHOL
|5,43
|643.331.309
|% 3,23
|
|YKBNK
|8,36
|969.822.919
|% 1,95
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5956
|% 0,17
|
|Euro
|17,9507
|17,9611
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,7370
|20,8410
|% 0,92
|
|Frank
|18,4164
|18,5273
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9272
|4,9520
|% 0,04
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.719
|6.820
|15,00
|
|Tam
|6.732
|6.791
|-2,00
|
|Yarım
|3.280
|3.320
|0,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|0,19
|
Seans Raporu
15:33
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TKFEN, KOZAA
-
15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 61 artarak (% 0.66 ) 3, 136
-
15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, YAPRK, AZTEK, KLRHO, COSMO, ARASE, YEOTK, GESAN
-
15:48
MEGAP, ENSRI, AKSEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:48
KRONT, MMCAS, RODRG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında