***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.10.2022 12:03
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PTIBU.V
Sözleşme No
0A98A60200064A68
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/10/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073889
BIST
14:254.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 29,29
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2518,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2518,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:25982,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,04
|Açılış
|: 982,29
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:25
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.011.041
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.187.639
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|65.010.534
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.564.050.209
|% 1,91
|
|SISE
|33,18
|2.033.647.595
|% 2,22
|
|SASA
|105,30
|1.933.798.385
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.770.617.183
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.749.939.398
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|668.854.854
|% 9,09
|
|TSKB
|3,14
|960.484.263
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,68
|1.285.709.384
|% 1,08
|
|YKBNK
|9,68
|1.702.238.546
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,03
|1.592.760.230
|% 3,83
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6080
|% 0,14
|
|Euro
|18,3587
|18,3654
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9860
|21,0913
|% 0,34
|
|Frank
|18,4829
|18,5942
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-5,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.603
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.632
|6.715
|-54,00
|
|Yarım
|3.232
|3.280
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,21
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-1,16
|