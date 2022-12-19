***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.12.2022 14:31
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PGIYA.V, AGINL.V
Sözleşme No
0AA06042001F6869, 0AA06042001F642F, 0AA06041001DA313
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/12/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088410
BIST
15:105.375
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 160,85
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:1018,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:1019,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:101.076,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.076,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:10
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.089.441.321
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.605.272
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.628.935.534
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.680.272
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.925.558
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.598.742
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,99
|741.942.197
|% -9,35
|
|YKBNK
|12,71
|9.669.174.403
|% 8,17
|
|PETKM
|20,06
|6.649.200.874
|% 4,59
|
|ISCTR
|13,53
|4.656.739.427
|% 8,85
|
|THYAO
|143,00
|4.426.960.386
|% 2,66
|
|AKBNK
|20,44
|4.148.134.518
|% 9,60
|
|YKBNK
|12,71
|9.669.174.403
|% 8,17
|
|EKGYO
|8,36
|3.155.070.412
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,53
|4.656.739.427
|% 8,85
|
|PETKM
|20,06
|6.649.200.874
|% 4,59
|
|SKBNK
|3,52
|1.089.441.321
|% 10,00
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6496
|18,6546
|% 0,01
|
|Euro
|19,7878
|19,7964
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6592
|22,7729
|% 0,20
|
|Frank
|19,9342
|20,0542
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,04
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,96
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|1,94
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.264
|7.311
|53,00
|
|Yarım
|3.518
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.787
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,94
|13,96
|0,04
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,57
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ZPLIB
Yüzde 9.52 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 832 adet işlem
-
15:24MARKA
Yüzde 7.37 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 810 adet işlem
-
15:23SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 186 adet işlem
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 27 artarak (% 3.65 ) 4, 723
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, OTTO, VAKBN, SKBNK, CUSAN, GARAN, PLTUR, HALKB