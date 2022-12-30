***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.12.2022 14:22
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
EDIWK.V
Sözleşme No
0AA1ED41000FFEA1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/12/2022
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091442
BIST
15:365.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 79,13
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3618,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3619,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:361.094,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.094,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TERA
|19,48
|3.200.895
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.443
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|423.676.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.506.061
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,04
|346.832.210
|% -5,94
|
|ASELS
|62,15
|7.477.232.545
|% 5,70
|
|TUPRS
|533,30
|4.425.811.637
|% 5,29
|
|THYAO
|144,00
|4.174.998.981
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|TCELL
|39,24
|3.043.504.652
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,87
|3.025.468.941
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,74
|3.003.079.266
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,95
|2.198.444.003
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|2.039.000.283
|% 0,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7129
|18,7205
|% 0,08
|
|Euro
|19,9947
|20,0071
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4823
|22,5950
|% -0,11
|
|Frank
|20,1946
|20,3162
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 210 adet işlem
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15:48PRKME
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 397 adet işlem
-
15:47BIOEN
Yüzde 8.23 oranında artışla 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 938, 186 adet işlem
-
15:46BIOEN
Yüzde 8.52 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 933, 025 adet işlem
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, ASELS