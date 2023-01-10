***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
10.01.2023 14:23
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
TPIOX.V
Sözleşme No
0AA379820020D07A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
10/01/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099364
BIST
15:095.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -40,39
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:0918,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:0920,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:091.131,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.131,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:07
|EUHOL
|2,37
|79.876.243
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|3.826.399
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.291.762
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.712.439
|% -9,83
|
|MEPET
|5,28
|40.275.015
|% -9,74
|
|ASELS
|59,70
|4.579.822.366
|% 1,02
|
|THYAO
|136,40
|4.288.265.828
|% -1,45
|
|EREGL
|39,74
|4.097.125.742
|% -0,20
|
|KRDMD
|18,77
|3.303.952.841
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,75
|2.809.939.065
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,75
|2.809.939.065
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,96
|1.912.409.844
|% -1,58
|
|KRDMD
|18,77
|3.303.952.841
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,84
|367.300.295
|% 0,00
|
|KATMR
|2,32
|296.900.630
|% -9,73
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7735
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1368
|20,1471
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7413
|22,8553
|% -0,21
|
|Frank
|20,2772
|20,3994
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|0,34
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, GUBRF
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, ASELS, PETKM
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 28 kaybederek (% -1.19 ) 4, 526
-
15:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, MAKIM, ARMDA, HKTM, GSRAY, ONCSM, DIRIT, ACSEL, SDTTR
-
15:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, KATMR, MARTI, VKING, POLTK