***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.01.2023 10:43
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
PTICF.V
Sözleşme No
0AA3C1C20006A493 0AA3C1C20006A494 0AA3C1C20006A495 0AA3C1C20006A496
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/01/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100700
BIST
11:544.884
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 155,39
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
11:5418,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:5420,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:541.136,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.136,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KRDMA
|17,38
|184.548.365
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.912.825
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.441.218
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.573.630
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.011.382
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,80
|4.233.497.363
|% 5,99
|
|KRDMD
|18,20
|2.684.516.352
|% 5,88
|
|ASELS
|55,40
|1.959.484.310
|% 4,92
|
|EREGL
|38,18
|1.745.145.367
|% 3,64
|
|KOZAL
|542,30
|1.392.506.700
|% 4,53
|
|KRDMD
|18,20
|2.684.516.352
|% 5,88
|
|EKGYO
|8,42
|1.199.199.836
|% 4,21
|
|YKBNK
|8,90
|974.605.133
|% 3,61
|
|PETKM
|17,22
|1.021.472.781
|% 3,30
|
|SKBNK
|2,64
|149.364.561
|% 3,53
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7832
|18,7881
|% 0,07
|
|Euro
|20,2002
|20,2203
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7480
|22,8620
|% 0,06
|
|Frank
|20,0195
|20,1401
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-0,09
|
Seans Raporu
11:54
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12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ODAS, ARCLK
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12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 141, 07 artarak (% 3.36 ) 4, 337
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12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DESA, ONCSM, KRDMA, ARMDA, SDTTR
-
12:09
KUYAS, KRDMA, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:09
ZEDUR, ANSGR, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında