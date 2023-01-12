***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.01.2023 11:34
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
YPIBB.V
Sözleşme No
0AA3C1C20008C8D5 0AA3C1C20008C8D3
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/01/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100718
BIST
12:044.882
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 153,60
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:0418,7846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:0420,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:041.136,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.136,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KRDMA
|17,38
|187.089.060
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.183.768
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.441.218
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.588.114
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.046.578
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,90
|4.346.989.179
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,22
|2.756.156.427
|% 5,99
|
|ASELS
|55,50
|2.049.074.796
|% 5,11
|
|EREGL
|38,22
|1.820.099.613
|% 3,75
|
|KOZAL
|542,90
|1.484.630.468
|% 4,65
|
|KRDMD
|18,22
|2.756.156.427
|% 5,99
|
|EKGYO
|8,42
|1.258.606.924
|% 4,21
|
|YKBNK
|8,92
|1.026.510.099
|% 3,84
|
|PETKM
|17,17
|1.091.151.475
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,64
|155.713.280
|% 3,53
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7846
|% 0,05
|
|Euro
|20,2083
|20,2266
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7384
|22,8524
|% 0,02
|
|Frank
|20,0233
|20,1440
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,93
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.680
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-0,06
|