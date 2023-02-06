***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıIYIRN.VSözleşme No0AA74442001BE864 0AA74442001BE78D 0AA74442001BE64C 0AA74442001BE677 0AA74442001BE4E5 0AA74442001BE3B0 0AA74442001BE2C4İşlemin Gerçekleşme Tarihi06/02/2023İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110073BIST