***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıSSISO.VSözleşme No0AA76842002B1123 0AA76842002B1E88 0AA76842002B19B4 0AA76842002B18C4 0AA76842002B11E4 0AA76842002B0E13 0AA76842002B11EF 0AA76842002B11EE 0AA76842002B0AB6 0AA76842002B2121 0AA76842002B1C4A 0AA76842002B0FE2 0AA76842002B11E3 0AA76842002B11E7 0AA76842002B11ED 0AA76842002B11E9 0AA76842002B14B8 0AA76842002B1919 0AA76842002B191Aİşlemin Gerçekleşme Tarihi07/02/2023İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110781BIST