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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

07.02.2023 17:46
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
SSISO.V
Sözleşme No
0AA76842002B1123 0AA76842002B1E88 0AA76842002B19B4 0AA76842002B18C4 0AA76842002B11E4 0AA76842002B0E13 0AA76842002B11EF 0AA76842002B11EE 0AA76842002B0AB6 0AA76842002B2121 0AA76842002B1C4A 0AA76842002B0FE2 0AA76842002B11E3 0AA76842002B11E7 0AA76842002B11ED 0AA76842002B11E9 0AA76842002B14B8 0AA76842002B1919 0AA76842002B191A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
07/02/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110781


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CMBTN 506,70 115.481.320 % 9,98  
OYAKC 24,92 2.314.635.355 % 9,97  
AFYON 7,84 366.397.363 % 9,96  
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Cumhuriyet 7.653 7.768 -9,00  
Tam 7.690 7.763 8,00  
Yarım 3.757 3.799 4,00  
Çeyrek 1.878 1.899 2,00  
Gümüş.Ons 22,16 22,19 0,00  
Gümüş Gr. 13,41 13,43 0,00  
B. Petrol 84,08 84,08 -0,05  
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