***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.03.2023 11:10
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
ALILG.V
Sözleşme No
0AAD99010006E72F, 0AAD99010006EBE5, 0AAD99010006E8E8, 0AAD99010006E340, 0AAD99010006E33F, 0AAD99010006DE9A, 0AAD99010006DA71, 0AAD99010006D92F, 0AAD99010006CC30, 0AAD99010006CF3A, 0AAD99010006D215, 0AAD99010006D618
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/03/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127275
BIST
14:025.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 21,20
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0219,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0220,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0660
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:021.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
|
|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
|
|GEREL
|13,17
|123.353.947
|% -8,48
|
|EMKEL
|11,81
|48.352.898
|% -7,45
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,74
|1.144.859.547
|% 0,29
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0380
|19,0423
|% 0,02
|
|Euro
|20,7252
|20,7402
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3275
|23,4445
|% 0,17
|
|Frank
|20,6863
|20,8109
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0538
|5,0791
|% -0,01
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|