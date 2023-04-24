***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.04.2023 14:39
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KHIBS.V
Sözleşme No
0AB21AC2001650B0 0AB21AC200164938 0AB21AC200164A2B 0AB21AC200164E2D 0AB21AC200164F9B 0AB21AC200164B15 0AB21AC200164C00 0AB21AC200164D2A
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/04/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140457
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:16
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.645.980
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.046.172
|% -6,08
|
|BURCE
|67,50
|46.051.224
|% -5,79
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|KRGYO
|18,15
|5.073.685
|% -5,71
|
|THYAO
|135,90
|2.066.241.440
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,20
|1.373.814.848
|% 7,96
|
|EREGL
|34,30
|1.349.746.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|EKGYO
|6,67
|528.837.742
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|833.610.440
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|663.618.615
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|KOZAL
|22,54
|1.039.197.988
|% -0,79
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4034
|19,4070
|% 0,03
|
|Euro
|21,3623
|21,3749
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0609
|24,1816
|% -0,01
|
|Frank
|21,6988
|21,8295
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|