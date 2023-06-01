***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.06.2023 12:51
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KZISH.V
Sözleşme No
0AB77202000FAE09 0AB77202000FAE0A 0AB77202000FB062 0AB77202000FB495 0AB77202000FB8C4
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/06/2023
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155241
BIST
13:374.988
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 101,41
|Açılış
|: 4.929
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
4.929
En Yüksek
5.007
13:3720,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0187
|Açılış
|: 21,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
13:3722,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,3310
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
22,6666
En Düşük
22,2066
13:371.313,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.313,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.305,58
BIST En Aktif Hisseler13:35
|BRSAN
|199,10
|462.595.946
|% 10,00
|
|OTTO
|130,00
|1.416.480
|% 9,98
|
|POLHO
|9,49
|72.859.446
|% 9,97
|
|GLRYH
|8,28
|33.141.198
|% 9,96
|
|YESIL
|4,54
|112.603.961
|% 9,93
|
|MARKA
|12,51
|4.021.690
|% -10,00
|
|ISSEN
|22,64
|141.263.597
|% -9,94
|
|KRGYO
|15,98
|14.264.960
|% -2,86
|
|TOASO
|208,50
|684.115.951
|% -2,80
|
|YBTAS
|54.200,00
|270.900
|% -2,78
|
|THYAO
|148,10
|3.741.772.618
|% 2,99
|
|GARAN
|27,30
|2.032.238.694
|% 1,94
|
|ASTOR
|55,50
|1.655.252.925
|% 5,71
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|YKBNK
|10,58
|1.358.994.283
|% 3,73
|
|ISCTR
|11,46
|1.348.141.053
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,27
|701.261.719
|% 2,25
|
|ALBRK
|2,61
|231.755.787
|% 4,40
|
|AKBNK
|16,44
|1.379.665.591
|% 4,05
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8022
|20,8065
|% 0,09
|
|Euro
|22,4312
|22,5907
|% 1,49
|
|Sterlin
|25,8268
|25,9564
|% 0,12
|
|Frank
|22,8089
|22,9463
|% 0,27
|
|Riyal
|5,5291
|5,5568
|% 0,03
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|0,00
|
|Tam
|9.041
|9.276
|-4,86
|
|Yarım
|4.435
|4.535
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.224
|2.271
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|0,05
|