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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

14.02.2024 11:14
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
KZIVB.V
Sözleşme No
0ADBB90300071D15 0ADBB90300071A1C 0ADBB903000719D6
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
14/02/2024
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249443


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Paladyum 866,60 871,94 % 0,66  
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