***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
03.04.2024 12:21
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
YPISU.V
Sözleşme No
0AE29C840002572F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
03/04/2024
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266209
BIST
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15:418.959
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -81,80
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:4131,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1074
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:4134,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0935
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:412.332,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,09
|Açılış
|: 2.332,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PATEK
|117,70
|653.541.208
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.474.088.576
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.837.661
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|965.665.852
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.359.533
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.549.462
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.128.220.606
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,65
|4.212.749.291
|% 1,92
|
|SAHOL
|81,45
|2.953.934.937
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.732.605.148
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,90
|2.682.020.032
|% -6,77
|
|ZOREN
|5,50
|2.732.605.148
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,65
|4.212.749.291
|% 1,92
|
|PEKGY
|10,09
|965.665.852
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,04
|778.221.658
|% 1,01
|
|YKBNK
|27,76
|2.332.372.724
|% -4,34
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9354
|31,9396
|% -0,34
|
|Euro
|34,4470
|34,4561
|% -0,27
|
|Sterlin
|39,9731
|40,1734
|% -1,44
|
|Frank
|34,9764
|35,1517
|% -1,51
|
|Riyal
|8,4766
|8,5191
|% -1,39
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,39
|26,43
|% 0,66
|
|Platin
|927,50
|928,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,30
|1.009,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,80
|89,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,43
|2.273,74
|% 0,66
|