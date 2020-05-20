***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
20.05.2020 14:49
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
7.720.000
Adet
98
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/05/2020
Açıklamalar
Varant ihraç tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845918
BIST
15:41102.706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 723,42
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
15:416,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
15:417,4442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4524
En Düşük
7,3878
15:41381,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,81
|Açılış
|: 381,73
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|5.411.360
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.392.522
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.542.115
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|5.537.664
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.416.932
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|TUKAS
|14,20
|131.716.297
|% -9,44
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,19
|961.055.068
|% 3,21
|
|THYAO
|10,94
|554.946.632
|% 1,30
|
|GARAN
|7,74
|492.459.070
|% -0,13
|
|SASA
|10,33
|464.244.601
|% 0,58
|
|MGROS
|34,62
|451.181.670
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,34
|218.647.184
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,21
|248.754.991
|% 4,22
|
|ALKIM
|13,19
|961.055.068
|% 3,21
|
|AFYON
|2,86
|204.107.652
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,47
|162.661.299
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2949
|8,3365
|% 0,28
|
|Frank
|7,0008
|7,0430
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-1,12
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.502
|5,70
|
|Tam
|2.543
|2.568
|5,80
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,80
|
|Çeyrek
|621
|628
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,49
|35,49
|0,84
|