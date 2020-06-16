***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
16.06.2020 11:09
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
8.760.000
Adet
106
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/06/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851342
BIST
13:58111.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.730,91
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:586,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8448
En Düşük
6,7909
13:587,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:58380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,04
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|7,92
|7.052.984
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|82.010.782
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.455.691
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.852.292
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.625.670
|% -6,94
|
|ASELS
|32,66
|767.299.635
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,37
|607.674.618
|% 2,43
|
|GARAN
|8,21
|584.942.065
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|511.290.726
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|435.162.570
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,96
|511.290.726
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|435.162.570
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,37
|607.674.618
|% 2,43
|
|ODAS
|2,13
|363.233.390
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,61
|242.331.152
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6264
|8,6697
|% 0,62
|
|Frank
|7,1950
|7,2383
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8185
|1,8277
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|1,38
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,70
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,90
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,40
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|0,71
|