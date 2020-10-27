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***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

27.10.2020 10:56
GÜNCEL HABERLER



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
04/11/2019
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.800.000
Adet
160
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/10/2020
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884271


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 17,49 21.345.398 % 10,00  
KARTN 1.498,20 97.634.415 % 10,00  
OSMEN 22,00 438.380 % 10,00  
PKENT 703,50 3.518 % 9,99  
EUYO 7,27 5.102.239 % 9,98  
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Dolar 8,1624 8,1650 % 1,01  
Euro 9,6400 9,6460 % 0,98  
Sterlin 10,5868 10,6399 % 0,86  
Frank 8,9485 9,0024 % 0,90  
Riyal 2,1692 2,1801 % 0,94  
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12:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -3,58  
Altın Gr. 499 499 4,18  
Cumhuriyet 3.299 3.349 25,00  
Tam 3.283 3.366 21,46  
Yarım 1.587 1.628 10,39  
Çeyrek 796 814 5,19  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,01  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,08  
B. Petrol 41,07 41,07 0,24  
Seans Raporu 12:06
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