***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
02.12.2020 10:58
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
29.100.000
Adet
226
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/12/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890920
BIST
13:451.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.324
13:457,8126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0188
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
13:459,4163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0389
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
13:45459,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,91
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KONYA
|1.172,60
|60.782.042
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|8.167.260
|% 9,96
|
|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
|
|RODRG
|15,38
|6.465.916
|% -9,10
|
|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
|
|IZMDC
|19,52
|8.012.754
|% -4,03
|
|DOAS
|27,94
|17.261.430
|% -3,59
|
|THYAO
|12,52
|2.942.235.172
|% 0,16
|
|GARAN
|9,32
|1.502.960.522
|% 0,98
|
|SISE
|7,00
|943.993.039
|% 1,16
|
|PGSUS
|64,95
|884.563.841
|% 3,26
|
|KRDMD
|5,04
|828.950.973
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,17
|647.928.822
|% -0,91
|
|THYAO
|12,52
|2.942.235.172
|% 0,16
|
|PETKM
|4,31
|729.200.555
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,98
|497.412.043
|% -0,33
|
|KRDMD
|5,04
|828.950.973
|% 2,02
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8087
|7,8126
|% -0,24
|
|Euro
|9,4092
|9,4163
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,4082
|10,4603
|% -0,68
|
|Frank
|8,6464
|8,6985
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0779
|2,0883
|% -0,17
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|15,92
|
|Altın Gr.
|460
|461
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.051
|3.097
|14,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|18,19
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|8,80
|
|Çeyrek
|737
|754
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,04
|