***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
06.05.2021 12:02
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
26.600.000
Adet
220
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934868
BIST
13:171.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:178,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
13:1710,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0399
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:17479,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 479,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:16
|YGYO
|1,32
|25.643.015
|% 10,00
|
|KRDMA
|7,26
|72.745.583
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.003.649
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|65.422.375
|% 9,92
|
|VAKFN
|17,26
|6.363.434
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|AYEN
|7,02
|37.176.193
|% -7,14
|
|INTEM
|42,84
|2.746.193
|% -6,83
|
|DOBUR
|15,50
|1.117.421
|% -5,72
|
|KRDMD
|8,40
|2.432.961.181
|% 8,95
|
|THYAO
|12,85
|660.080.918
|% 1,98
|
|GARAN
|7,36
|582.311.817
|% 1,52
|
|EREGL
|19,57
|577.916.794
|% 0,67
|
|PETKM
|6,84
|439.185.002
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,40
|2.432.961.181
|% 8,95
|
|YKBNK
|2,09
|168.345.268
|% 0,48
|
|GARAN
|7,36
|582.311.817
|% 1,52
|
|CANTE
|4,48
|285.771.605
|% -4,07
|
|PETKM
|6,84
|439.185.002
|% 1,48
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3126
|8,3159
|% 0,02
|
|Euro
|10,0293
|10,0361
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,5339
|11,5917
|% 0,05
|
|Frank
|9,1066
|9,1615
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2104
|2,2214
|% 0,01
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|6,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|-0,18
|