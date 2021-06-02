***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
02.06.2021 14:58
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
29.180.000
Adet
252
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/06/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939594
BIST
17:231.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:238,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0884
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:2310,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0993
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:23527,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,83
|Açılış
|: 527,39
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.826.083
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.337.450
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.629.605
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|28.739.477
|% -9,39
|
|IZFAS
|6,67
|16.034.322
|% -9,00
|
|METUR
|25,14
|37.735.954
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,14
|13.628.070
|% -8,23
|
|SASA
|35,50
|1.637.863.249
|% 4,72
|
|THYAO
|13,61
|1.363.782.873
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,60
|776.832.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|619.268.471
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|360.824.661
|% 3,85
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|141.178.499
|% 1,47
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6044
|8,6074
|% 1,04
|
|Euro
|10,5024
|10,5080
|% 0,95
|
|Sterlin
|12,1736
|12,2346
|% 1,29
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|3,97
|
|Altın Gr.
|526
|526
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.493
|3.546
|56,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,58
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,08
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,08
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,32
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:37TUCLK
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 432, 596 adet işlem
-
17:36GEDIK
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 388 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 59 kaybederek (% -0.04 ) 1, 525
-
17:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, GARAN
-
17:34TUCLK
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 415, 364 adet işlem