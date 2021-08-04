***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
04.08.2021 14:28
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
27/11/2020
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
260
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/08/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954662
BIST
15:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:448,4333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:4410,0316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0520
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:44494,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,77
|Açılış
|: 494,82
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ISGSY
|10,67
|34.808.389
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.372.595
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.538.606
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.577.183
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|177.631.669
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.342.921
|% -5,26
|
|CRFSA
|39,00
|4.825.413
|% -3,47
|
|CEOEM
|8,34
|20.235.394
|% -3,36
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,04
|1.508.710.036
|% 2,03
|
|THYAO
|12,76
|556.925.711
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,41
|477.265.797
|% 1,12
|
|KRDMD
|7,91
|440.813.564
|% 1,54
|
|SISE
|7,84
|329.804.495
|% 0,64
|
|GARAN
|9,04
|1.508.710.036
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,47
|263.400.655
|% 0,41
|
|CEMAS
|1,38
|137.943.916
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,41
|477.265.797
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,82
|113.340.087
|% 1,11
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4299
|8,4333
|% 0,34
|
|Euro
|10,0257
|10,0316
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,7274
|11,7862
|% 0,62
|
|Frank
|9,3069
|9,3630
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2435
|2,2547
|% 0,44
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
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15:56GSDDE
Yüzde 5.54 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 323 adet işlem
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15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 46 artarak (% 0.44 ) 1, 250
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15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, BRKO, DAGI, ISGSY, KTSKR, FMIZP, ORMA, IDGYO
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15:55
TGSAS, GSDDE, CELHA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:55
METUR, GLYHO, BNTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında