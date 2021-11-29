***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
29.11.2021 15:42
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.000.000
Adet
100
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
30/11/2021
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980078
BIST
16:211.802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 25,84
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.804
En Düşük
1.777
16:2112,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3021
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:2114,3204
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,3114
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:21731,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 18,79
|Açılış
|: 731,84
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KTSKR
|31,24
|58.355.546
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.795
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.974.036
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.274.179
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.770
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|292.545.138
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,36
|35.781.509
|% -9,48
|
|DERIM
|7,81
|12.333.744
|% -7,24
|
|BJKAS
|5,35
|75.325.004
|% -7,12
|
|THYAO
|17,18
|2.379.687.371
|% 1,12
|
|SASA
|42,46
|1.419.516.868
|% 7,71
|
|GARAN
|11,45
|1.275.058.494
|% 0,09
|
|ASELS
|22,02
|1.201.607.228
|% 6,48
|
|SISE
|12,19
|1.040.585.779
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,20
|806.508.196
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,29
|525.759.153
|% 3,15
|
|ODAS
|1,53
|242.774.567
|% -0,65
|
|THYAO
|17,18
|2.379.687.371
|% 1,12
|
|ADESE
|0,78
|94.389.764
|% 0,00
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6673
|12,6711
|% 2,44
|
|Euro
|14,2951
|14,3204
|% 2,22
|
|Sterlin
|16,8772
|16,9619
|% 2,46
|
|Frank
|13,6673
|13,7497
|% 2,38
|
|Riyal
|3,3752
|3,3921
|% 2,67
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,03
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,19
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|127,00
|
|Tam
|4.783
|4.909
|130,05
|
|Yarım
|2.312
|2.374
|62,91
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,46
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|3,37
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35OYLUM
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 196 adet işlem
-
16:34ESCAR
Yüzde 4.76 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 493 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, ISCTR
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 56 artarak (% 1.31 ) 1, 595
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, BALAT, INTEM, OYLUM, TRILC, OZBAL, RODRG, VBTYZ, KTSKR, RAYSG