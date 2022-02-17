***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
17.02.2022 11:51
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
272
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/02/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002339
BIST
17:092.037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,98
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
17:0913,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0157
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
17:0915,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0202
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
17:09828,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,84
|Açılış
|: 828,33
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|27.197.751
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|64.410.987
|% 9,94
|
|BUCIM
|1,88
|160.662.205
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.524.237
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.578.931
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.503.090
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,46
|5.943.717.965
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,78
|1.873.286.111
|% -0,76
|
|EREGL
|28,44
|1.620.145.824
|% 0,92
|
|TUPRS
|194,40
|1.272.491.586
|% -0,61
|
|GARAN
|11,89
|983.823.035
|% 0,42
|
|THYAO
|29,46
|5.943.717.965
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,02
|790.568.825
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,78
|1.873.286.111
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,33
|359.976.127
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,88
|160.662.205
|% 9,94
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6059
|13,6111
|% 0,10
|
|Euro
|15,4837
|15,4958
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,4887
|18,5814
|% 0,33
|
|Frank
|14,7400
|14,8288
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6179
|3,6361
|% 0,16
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|20,68
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,77
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.489
|5.626
|102,69
|
|Yarım
|2.653
|2.721
|49,67
|
|Çeyrek
|1.331
|1.361
|24,83
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,09
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,03
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 26, 809.00 milyon TL de
-
17:19OYLUM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 034 adet işlem
-
17:17PRKAB
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 43.48 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 365 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KOZAA, GARAN
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.49 ) 1, 829