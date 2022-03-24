***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
24.03.2022 14:20
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Adet
282
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/03/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012604
BIST
14:312.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
14:3114,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8667
En Düşük
14,7947
14:3116,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0769
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4219
En Düşük
16,2775
14:31930,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 930,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
930,44
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ULUSE
|70,45
|13.753.483
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|60.195.885
|% 9,98
|
|ENSRI
|18,63
|63.048.035
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.078.592
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,14
|26.939.301
|% 8,57
|
|PKENT
|232,40
|8.124.007
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|43.957.621
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,79
|60.892.654
|% -7,33
|
|KAPLM
|63,10
|15.036.969
|% -7,21
|
|KRDMD
|15,91
|2.417.450.574
|% 3,78
|
|THYAO
|28,12
|1.409.639.166
|% 0,07
|
|EREGL
|33,80
|1.201.594.767
|% 0,90
|
|GARAN
|12,05
|1.056.821.249
|% -0,99
|
|SISE
|14,23
|771.703.305
|% 0,57
|
|KRDMD
|15,91
|2.417.450.574
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,29
|334.928.579
|% -2,14
|
|DOHOL
|3,24
|463.354.831
|% -2,11
|
|YKBNK
|3,95
|555.465.524
|% -1,74
|
|GARAN
|12,05
|1.056.821.249
|% -0,99
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8594
|14,8644
|% 0,24
|
|Euro
|16,3817
|16,4219
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,5484
|19,6464
|% 0,04
|
|Frank
|15,8920
|15,9878
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,11
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|8,54
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.135
|6.288
|41,54
|
|Yarım
|2.965
|3.041
|20,10
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|10,05
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,02
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46GEDZA
Yüzde 5.78 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 571 adet işlem
-
14:45ENSRI
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 479, 841 adet işlem
-
14:44SEYKM
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 761, 294 adet işlem
-
14:43GWIND
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 214, 980 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 18, 453.00 milyon TL de