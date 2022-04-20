***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
20.04.2022 11:55
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Adet
292
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/04/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022255
BIST
16:132.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,68
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:1314,6765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0264
|Açılış
|: 14,6770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6765
En Düşük
14,6396
16:1315,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0976
|Açılış
|: 15,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:13919,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,03
|Açılış
|: 919,55
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:13
|DAGHL
|21,20
|10.450.622
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,70
|99.112.942
|% 8,78
|
|DAGI
|3,49
|43.601.713
|% 8,39
|
|AYEN
|17,11
|22.811.412
|% 7,81
|
|NTHOL
|11,83
|103.691.260
|% 6,87
|
|EDATA
|16,51
|42.213.191
|% -8,28
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,32
|29.990.364
|% -4,79
|
|THYAO
|38,88
|3.359.630.210
|% 0,31
|
|SISE
|18,36
|2.200.922.992
|% 2,17
|
|GARAN
|14,23
|2.060.367.406
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,28
|1.489.860.282
|% 1,15
|
|TUPRS
|255,80
|1.310.474.861
|% 0,00
|
|ODAS
|2,57
|858.442.199
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,28
|1.489.860.282
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,91
|697.946.451
|% 0,34
|
|TSKB
|2,03
|399.445.113
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,24
|353.867.076
|% 2,75
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6704
|14,6765
|% 0,18
|
|Euro
|15,9046
|15,9136
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,0965
|19,1923
|% 0,58
|
|Frank
|15,4085
|15,5013
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9010
|3,9205
|% 0,16
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,96
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-47,00
|
|Tam
|6.068
|6.219
|-49,00
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-23,70
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,85
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28TSGYO
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 532 adet işlem
-
16:27SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 694, 492 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 13 artarak (% 0.36 ) 2, 279
-
16:26
GSDDE, DAGHL, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
AVGYO, AYES, EDATA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında