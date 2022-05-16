***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
16.05.2022 12:05
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
322
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/05/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030508
BIST
12:452.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,89
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:4515,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1332
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6220
En Düşük
15,4564
12:4516,2912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1778
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3014
En Düşük
16,0891
12:45903,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,68
|Açılış
|: 903,50
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IMASM
|35,26
|2.447.573
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.763.207
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.569.878
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.147.590
|% 9,90
|
|ULUUN
|13,69
|224.906.430
|% 9,08
|
|GZNMI
|36,44
|72.564.606
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.865.057
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.326.844
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,92
|16.415.812
|% -4,71
|
|THYAO
|42,92
|1.788.131.063
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|1.086.623.168
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,59
|749.567.943
|% 1,56
|
|KOZAL
|191,60
|699.977.237
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,31
|685.246.950
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,70
|569.106.374
|% 0,37
|
|KARSN
|5,42
|314.595.889
|% 1,69
|
|MRGYO
|1,32
|40.385.754
|% 7,32
|
|GLYHO
|3,11
|83.422.191
|% 5,78
|
|GSDHO
|4,83
|124.765.095
|% -2,62
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5930
|15,6016
|% 0,80
|
|Euro
|16,2631
|16,2818
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,0069
|19,1022
|% 0,44
|
|Frank
|15,4501
|15,5431
|% 0,39
|
|Riyal
|4,1430
|4,1638
|% 0,71
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-8,64
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,82
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.151
|-45,00
|
|Tam
|6.036
|6.190
|-40,98
|
|Yarım
|2.917
|2.994
|-19,83
|
|Çeyrek
|1.463
|1.497
|-9,91
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,38
|