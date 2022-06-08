***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2022 13:44
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
322
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/06/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035691
BIST
15:022.634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -14,16
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.633
15:0217,1881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4339
|Açılış
|: 17,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
15:0218,5071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,5338
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
15:021.022,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.022,78
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.023,09
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler15:00
|EMKEL
|2,61
|26.303.698
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,38
|337.119.231
|% 8,64
|
|MAGEN
|13,32
|69.192.327
|% 8,38
|
|TMSN
|30,94
|303.403.574
|% 6,91
|
|TUKAS
|12,78
|182.333.923
|% 6,77
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|69.261.499
|% -9,09
|
|RALYH
|11,91
|62.187.186
|% -7,32
|
|OYYAT
|79,00
|52.406.138
|% -7,06
|
|TETMT
|245,70
|23.009.916
|% -6,54
|
|THYAO
|48,62
|4.270.471.643
|% 0,33
|
|SISE
|22,90
|2.453.370.978
|% -0,78
|
|SASA
|44,90
|1.700.534.571
|% 3,27
|
|KRDMD
|15,22
|1.434.056.049
|% 0,66
|
|EREGL
|34,96
|1.341.112.724
|% 0,75
|
|SEGYO
|1,27
|349.351.198
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|531.267.582
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|419.791.641
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,17
|651.905.451
|% -1,88
|
|YKBNK
|4,80
|653.566.536
|% -1,64
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1804
|17,1857
|% 2,58
|
|Euro
|18,4824
|18,5070
|% 2,97
|
|Sterlin
|21,4864
|21,5941
|% 2,18
|
|Frank
|17,5179
|17,6235
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5639
|4,5868
|% 2,49
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,03
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.785
|6.956
|171,31
|
|Yarım
|3.279
|3.365
|82,87
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|41,43
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:13AKSUE
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 232 adet işlem
-
15:12RYGYO
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 864, 677 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 86 kaybederek (% -0.23 ) 2, 928
-
15:11XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 109.00 milyon TL de
-
15:11RNPOL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 916 adet işlem