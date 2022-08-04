***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
04.08.2022 15:31
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Adet
330
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/08/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051831
BIST
17:012.728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 43,80
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
17:0117,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
17:0118,3358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0937
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
17:011.028,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,32
|Açılış
|: 1.028,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler16:59
|DARDL
|4,29
|270.024.935
|% 10,00
|
|TMSN
|59,45
|533.281.294
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.946.419
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|47.988.562
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|264.915.033
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SRVGY
|96,70
|87.703.700
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|79.047.141
|% -9,95
|
|KZBGY
|46,62
|137.404.685
|% -9,91
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|THYAO
|55,60
|4.169.049.893
|% 1,09
|
|HEKTS
|38,36
|2.476.571.393
|% 8,00
|
|SISE
|23,80
|1.862.500.283
|% 2,23
|
|KARSN
|7,50
|1.435.092.067
|% 6,08
|
|SASA
|50,90
|1.187.975.534
|% 2,13
|
|TSKB
|2,92
|838.096.847
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,24
|832.634.641
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,07
|1.134.151.367
|% 3,05
|
|KARSN
|7,50
|1.435.092.067
|% 6,08
|
|ZOREN
|2,38
|381.968.210
|% 3,93
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9313
|17,9512
|% 0,13
|
|Euro
|18,3035
|18,3293
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,6515
|21,7601
|% -0,26
|
|Frank
|18,6325
|18,7448
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7620
|4,7858
|% 0,20
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|18,56
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|9,98
|
|Cumhuriyet
|6.851
|6.954
|62,00
|
|Tam
|6.887
|6.939
|36,00
|
|Yarım
|3.356
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,74
|
Seans Raporu
16:59
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17:13BUCIM
Yüzde 7.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 531, 348 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 27 artarak (% 1.66 ) 2, 409
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17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BEYAZ, DURDO, YEOTK, TMSN, DGGYO, KRPLS, CEMTS, YAYLA, EMNIS
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17:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, SNGYO, BRKO, SRVGY