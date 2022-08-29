***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
29.08.2022 15:45
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
05/10/2021
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
6.000.000
Adet
104
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
31/08/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058854
BIST
16:233.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 10,92
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:2318,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:2318,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1035
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:231.017,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.017,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PRKME
|12,10
|83.066.681
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|64.762.301
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.083.079
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.947.563.332
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.526.732
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.521.912
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.418.963
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|48.990.727
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,74
|4.893.382.344
|% 4,89
|
|THYAO
|69,90
|4.727.025.749
|% 0,29
|
|YKBNK
|6,90
|2.996.718.108
|% -1,43
|
|HALKB
|7,77
|2.963.574.823
|% 8,98
|
|GARAN
|24,52
|2.621.657.421
|% -1,92
|
|YKBNK
|6,90
|2.996.718.108
|% -1,43
|
|HALKB
|7,77
|2.963.574.823
|% 8,98
|
|PETKM
|13,74
|4.893.382.344
|% 4,89
|
|EKGYO
|3,96
|1.231.628.798
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,65
|1.947.563.332
|% 9,92
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1810
|18,1895
|% 0,14
|
|Euro
|18,1942
|18,2008
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,2259
|21,3324
|% -0,17
|
|Frank
|18,7079
|18,8206
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8275
|4,8517
|% 0,14
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,74
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|0,61
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.815
|6.868
|-63,00
|
|Yarım
|3.321
|3.358
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,10
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38AKYHO
Yüzde 5.64 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 055, 578 adet işlem
-
16:37BIOEN
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 964, 807 adet işlem
-
16:36OSMEN
Yüzde 4.23 oranında artışla 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 908 adet işlem
-
16:35EMKEL
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 561, 566 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 3, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 48, 394.00 milyon TL de