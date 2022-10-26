***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
26.10.2022 15:24
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
23/08/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Adet
332
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/10/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074313
BIST
15:363.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -4,88
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.967
15:3618,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:3618,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0763
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:36996,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,96
|Açılış
|: 996,99
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TUREX
|16,07
|30.677.215
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|135.097.056
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.617.784
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|145.728.660
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|21.192.746
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|57.551.248
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,86
|200.067.080
|% -6,68
|
|UFUK
|63,60
|3.355.045
|% -5,99
|
|ACSEL
|58,45
|58.849.336
|% -5,73
|
|THYAO
|100,20
|3.874.064.480
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,67
|2.230.693.750
|% 0,97
|
|SISE
|33,62
|1.824.084.664
|% -0,59
|
|TUPRS
|367,10
|1.792.736.588
|% -1,98
|
|ASELS
|32,54
|1.779.424.222
|% 2,01
|
|EKGYO
|4,59
|1.348.568.284
|% 1,32
|
|SKBNK
|2,11
|600.276.658
|% -2,31
|
|TSKB
|3,13
|852.696.157
|% -1,57
|
|ODAS
|8,06
|1.328.793.930
|% 4,54
|
|DOHOL
|6,09
|913.074.343
|% -1,30
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6149
|% 0,07
|
|Euro
|18,6188
|18,6289
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4496
|21,5571
|% 0,81
|
|Frank
|18,6984
|18,8110
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|13,23
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,56
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.703
|6.766
|8,00
|
|Yarım
|3.266
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|0,49
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49KAPLM
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 109.90 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 469 adet işlem
-
15:48ACSEL
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 58.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 080 adet işlem
-
15:47XU100
Endeks 3, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 42, 493.00 milyon TL de
-
15:47ODAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 393, 744 adet işlem
-
15:45FADE
Yüzde 4.12 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 682, 604 adet işlem